Live TMW Parma, Cuesta: "Nella ripresa siamo stati più propositivi. La testa non era a domenica"

A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta al termine di Parma-Inter.

Ore 23.18 - Inizia la conferenza.

Un Parma ordinato oggi. Nel secondo tempo cos'è mancato? C'è qualcosa da rivedere? O l'Inter troppo forte?

"Secondo me siamo stati più propositivi nella ripresa. Nel primo tempo siamo stati bassi e compatti, per coprire meglio gli spazi. Dopo il gol abbiamo provato a essere più alti e mettere la palla sotto pressione. Quello ti allunga, ma sicuramente recuperi palla prima e ti permette di stare più avanti. Nel primo tempo siamo riusciti a creare di più con la palla, come la situazione di Ondrejka, nella ripresa abbiamo fatto più fatica, anche merito dell'Inter".

Nella ripresa è mancata un po' di personalità, c'era la testa già alla gara di domenica, anche nei cambi?

"Né i cambi né la testa erano alla gara di domenica. A volte giochi un po' più dietro. A volte è più difficile. Magari vedi l'opportunità di essere più aggressivo".

L'idea era di tenersi in partita fino alla fine?

"L'idea era quella di sfruttare Almqvist per attaccare gli spazi, così come Oristanio. Ordonez ha fatto la mezzala, con Sorensen che sa coprire gli spazi e fare l'esterno. Non è stato un cambio difensivo".

Oggi il Parma è stato difficile da battere?

"Non è riuscito quello che volevamo perché volevamo fare punti. Abbiamo fatto cose bene, quando siamo stati compatti nel primo tempo, altre cose da migliorare. Nel processo dobbiamo prendere tutto e domenica sapere quello che dobbiamo fare".

Opinione sull'Inter di Chivu?

"La stessa che avevo detto. Ho avuto l'opportunità di parlarci per la prima volta. È una persona con grandi valori e grande componente umana".

Cosa l'ha colpita del calcio italiano?

"Un calcio di alta qualità, con grandi allenatori e giocatori e con tendenze molto marcate".

Confermerà la difesa a 4?

"Difendiamo in undici".

Ore 23.25 - Termina la conferenza stampa.