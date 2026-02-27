Live TMW Parma, Cuesta: "Delprato esempio dell'impegno di questo gruppo. Contento per Oristanio"

Ore 22.45 - Tra pochi minuti il tecnico crociato Carlos Cuesta parlerà in conferenza stampa al termine di Parma-Cagliari.

Ore 23.07 - Inizia la conferenza.

TMW - Nella ripresa hanno giocato due play: Estevez e Nicolussi. Come mai?

"Abbiamo cambiato perché pensavamo che era meglio difensivamente. Sapevamo che uno dei modi per poter sbloccare la gara era imbucare dentro e loro due lo sanno fare bene".

Un buon punto, con un Parma che nel secondo tempo ha dimostrato di voler fare punti.

"Sempre cerchiamo di vincere e di trovare i tre punti. Nel secondo tempo siamo stati di più nella metà campo avversaria. Partita difficile, dovevamo essere equilibrati, girando la palla e rompendo il blocco del Cagliari. Avere la palla e fare passaggi corti per evitare le ripartenze era importante. Loro erano organizzati e compatti, noi abbiamo fatto tutto quello che era nel nostro cuore per vincere: non ci siamo riusciti, ma prendiamo un punto che ci fa crescere".

Come stanno i giocatori? Delprato, Valeri e Troilo?

"Danno tutto e si impegnano. Dobbiamo anche valorizzare tutto quello che stanno facendo. Sono il primo a insistere ma allo stesso modo dobbiamo apprezzare che cinque giorni fa hanno giocato una partita impegnativa. Delprato è in ospedale, gli girava la testa, rappresenta il gruppo come capitano, è il miglior esempio di come lasciano tutti il cuore. Valeri aveva i crampi, pure Troilo alla fine",

Ci si poteva aspettare un calo mentale e invece no. Cosa stanno dando questi risultati?

"Quello che vogliamo è crescere e migliorare. Dobbiamo avere la testa sul prepararci al meglio per Firenze e fare punti. Vogliamo aumentare il nostro livello prestativo".

Oggi molti passaggi nel secondo tempo. Le piace di più il Parma attento del primo tempo o quello del secondo?

"Entrambi. Dobbiamo essere pronti a giocare tutti i tipi di partita. Possiamo difendere bassi e avere momenti di transizione o manovrare di più nella trequarti avversaria. In partite che devi sbloccare contro blocchi bassi come contro Lecce e Verona stiamo riuscendo a fare di più. Vogliamo far meglio e sappiamo che c'è margine. Lavoreremo su quello senza perdere solidità ed equilibrio".

Abbraccio con Pisacane. Che vi siete detti?

"Ci siamo fatti i complimenti".

TMW - Perché Oristanio e non Ondrejka?

"Perché volevamo giocare con un esterno in più a destra e lui ci è sembrato l'uomo giusto".

Svolta per Oristanio il suo gol?

"Lui ha già fatto tantissimo durante il campionato. Ha avuto problemi fisici ma quando è tornato ci ha aiutato ad attaccare meglio. A volte il calcio non ti porta ad avere gol e assist ma ci ha aiutato molto a creare per altri. Oggi sono contento per lui per il gol. Ma so che è un grandissimo lavoratore e lascia tutto in campo, prova a essere sempre pronto per aiutare la squadra. Un ragazzo umile, mentalizzato. Merita il gol e speriamo possa crescere ancora".

Ore 23.16 - Termina la conferenza stampa.