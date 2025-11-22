TMW Como, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte

Il Como prosegue la propria preparazione in vista della gara contro il Torino, in programma nel capoluogo piemontese lunedì alle ore 18:00 e valida per la dodicesima giornata di Serie A. Sergi Roberto e Diao (fuori per le prossime due gare) hanno svolto una seduta leggera a parte, con e senza palla ma a ritmi blandi. Lo spagnolo che non ha recuperato dopo la sosta nazionali, come inizialmente preventivato.

Presente anche Dossena, che però ha svolto esercizi ad hoc con due preparatori, per seguire gli step previsti per il recupero post lungo infortunio. Una parte degli esercizi con palla svolti da Dossena inizialmente in compagnia di Van der Brempt, che poi ha raggiunto il resto del gruppo per la normale seduta di allenamento (partitella, esercizi specifici per finalizzare in porta, teqball).

Il resto del gruppo ha invece svolto la seduta di allenamento ordinaria agli ordini di mister Cesc Fabregas, che questa mattina ha parlato in conferenza stampa (QUI per rileggere le parole del tecnico spagnolo).