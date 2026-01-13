Parma, Cuesta toglie Cutrone dal mercato: "Fa assolutamente parte dei nostri piani"

"È sempre lo stesso principio: dobbiamo essere competitivi, per cui sceglieremo i giocatori più idonei, sia per la freschezza sia per la partita che ci aspettiamo sia per quello che vogliamo vedere in campo". Carlos Cuesta si appresta a guidare il suo Parma nella seconda trasferta di campionato in pochi giorni: dopo la vittoria di Lecce, i ducali sono infatti impegnati domani al Maradona contro il Napoli nel recupero della 16^ giornata rinviata per la Supercoppa Italiana. "La squadra ovunque sia prova sempre a fare la prestazione e mi aspetto che quelle portino ai risultati", ha sottolineato lo stesso allenatore nella conferenza stampa di vigilia.

Temi di campo ma non solo, però, per l'allenatore del Parma che si è soffermato anche su alcune domande di mercato. Una di queste ha riguardato Patrick Cutrone, attaccante finito negli ultimi giorni nel giro di rumors in uscita (il Genoa su tutte, ndr). "Se fa parte dei programmi? Cutrone fa assolutamente parte dei nostri piani - ha sottolineato Cuesta -. È a nostra disposizione e si sta allenando in tal senso".

E poi, sulla possibilità di cercare eventualmente un esterno offensivo sul mercato, questo il pensiero netto di Cuesta: "Sul mercato sono allineato con la società".