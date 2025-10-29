Live TMW Parma, Delprato: "Il gol di Hermoso è stato fortuito. Dispiace per i risultato"

Il Parma deve arrendersi alla Roma: i gol di Mario Hermoso e Artem Dovbyk fanno impazzire lo Stadio Olimpico e condannano i ducali alla sconfitta. Nell'immediato post partita, è Delprato a parlare del match in conferenza stampa nell'apposita sala dello stadio. Diretta testuale a cura di TMW.

21.17 - Inizia la conferenza stampa.

Un suo giudizio sulla gara?

“Abbiamo fatto una buona gara, contro una squadra forte e in salute. Siamo riusciti a giocare bene nel primo tempo, sfiorando il gol. Nella ripresa abbiamo subito una rete in un momento in cui la Roma attaccava, ma senza essere cinica: il gol è stato fortuito. La rete del 2-0 ci ha messi sotto, ma poi abbiamo fatto il 2-1. Ci dispiace, ma il sacrificio si è visto”.

21.20 - Termina la conferenza.