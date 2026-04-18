Parma, Elphege: "Keita mi ha aiutato tanto, è fantastico avere nel gruppo un ragazzo così"

Primo gol in Serie A, da tre punti. Nesta Elphege si presenta al campionato con una perla: complice l'errore di Kabasele, l'attaccante del Parma arpiona con un tocco delicato un passaggio in profondità e con lo stop si gira in area, battendo Okoye. Un colpo che gli vale il premio di migliore in campo, ma soprattutto che consente al Parma di tornare da Udine con tre punti. Il francese ha speso parole al miele ai microfoni di DAZN per il compagno Keita:

"E' fantastico avere un compagno come Mandela in gruppo, dall'inizio mi ha aiutato ad integrarmi in gruppo, in più parla francese e questo ha facilitato il mio ingresso nel gruppo. E' un ragazzo favoloso, sono contento di vivere il quotidiano assieme a lui".

Questo il commento di TMW alla prestazione dell'attaccante gialloblu: "Elphege 7,5 - Il primo gol in Serie A è un capolavoro. Movimento da grande attaccante, tocco stupendo che lo mette a tu per tu con Okoye, senza che tremino le gambe. Si divora il raddoppio, praticamente a porta vuota".