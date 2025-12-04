Live TMW Parma, Benedyczak: "Prestazione che dà fiducia, ma si deve migliorare davanti la porta"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Parma contro il Bologna negli ottavi di finale di Coppa Itala Frecciarossa (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Benedyczak, Rowe e Castro), è intervenuto Adrian Benedyczak . Il centravanti dei crociati ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.28 - Inizia la conferenza stampa di Adrian Benedyczak.

Cosa ha provato nel ritrovare il gol dopo tanto tempo?

"Mi dispiace per il risultato, ma sono contento per me. Ora dobbiamo risollevarci in vista del campionato".

Quanta fiducia vi dà una prestazione come quella di oggi?

"Loro sono i detentori di questa coppa e fare una partita del genere ci dà senz'altro morale".

In cosa deve migliorare il Parma per evitare questi alti e bassi?

"Secondo me stiamo crescendo, creiamo tante situazioni e palleggiamo molto. Dobbiamo migliorare davanti la porta".

20.30 - Termina la conferenza stampa di Adrian Benedyczak