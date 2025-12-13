Live TMW Parma, Cuesta: "Ci dispiace tantissimo. Sconfitta che non lascerà il segno"

Partita incredibile al Tardini, con il Parma che esce sconfitto 0-1 dalla sfida contro la Lazio, nonostante i biancocelesti fossero rimasti in doppia inferiorità numerica. A commentare la gara per i crociati sarà ovviamente mister Carlos Cuesta in conferenza stampa.

Ore 20.24 - Inizia la conferenza stampa.

Quante responsabilità ha il Parma?

"Siamo veramente dispiaciuti, non era il risultato che volevamo. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Con un evento sporadico hanno trovato il gol e non abbiamo reagito".

Potevate fare di più?

"Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria, creare giocate per avere più spazio, forzare le palle inattive. Non siamo abituati a trovare queste situazioni ma dobbiamo fare meglio e analizzare per migliorare. Ci dispiace per i tifosi e per noi".

Sconfitta che può lasciare il segno?

"No, non ho il timore. Abbiamo avuto tantissime difficoltà e la reazione della squadra è sempre stata la stessa: guardare avanti, ma anche guardare indietro per capire cosa fare di meglio. Sono sicuro che reagiremo".

Gli esterni offensivi non hanno funzionato bene.

"Giocavano in posizione più interna e sono riusciti a darci progressione e situazioni da gol. Con la Lazio più compatta è stato difficile creare. Non so se abbiamo avuto problemi sulle zone esterne, so che abbiamo avuto problemi nella zona centrale".

I cross non hanno tolto imprevedibilità?

"L'intenzione era girare palla e trovare spazi dentro, sia con giocate individuali sia con filtranti. Ma non è facile contro squadre che difendono bene. Quando non riesci a farlo dentro, il gioco ti forza a farlo fuori. La nostra priorità non era quella, è stato fatto pefché i giocatori sentivano che era la soluzione. Lo abbiamo fatto in modo preciso e sufficiente? No. Dobbiamo migliorare".

"Secondo me nel primo tempo è stata una partita equilibrata, dove loro hanno creato su situazioni di palla inattiva. Nel secondo tempo non siamo riusciti a creare ma non è una questione individuale, ma di lucidità di tutti. Il calcio ha anche momenti e giorni diversi, oggi è stata una giornata pesante, dove non metto in dubbio l'atteggiamento ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo".

A tratti un Parma bello, ma manca l'ultimo tocco. Problema col gol?

"All'inizio di stagione c'era di più, abbiamo fatto meglio ogni volta. Stiamo migliorando, è un punto di focus ma non possiamo dimenticare le situazioni che abbiamo vissuto. Al di là di questo, sappiamo dove dobbiamo migliorare e dobbiamo velocizzare il processo".

Ore 20.33 - Termina la conferenza stampa.