Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati precisi"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Nel momento di maggior controllo una ingenuità, quando è importante azzerare tutto?

“Il calcio è fatto di eventi e casualità, non è stata colpa dell’atteggiamento. Non siamo riusciti a sbloccare il blocco difensivo della Lazio. Dobbiamo analizzare tutto quello che non abbiamo fatto bene per migliorare”.

Ripartire da questa sconfitta non è facile, ma non ho visto un Parma sbagliato. Cosa è mancato per sfruttare meglio le palle inattive?

“Ripartiremo, abbiamo trovato tante difficoltà in questi mesi e siamo riusciti a sfruttarle come opportunità, oggi non siamo stati precisi. Il blocco della Lazio era organizzato, abbiamo fatto tante cose e siamo stati poco lucidi nell’eseguirle. Quando sono stati bassi sono riusciti a difendere bene, non siamo riusciti a sfruttare le nostre qualità. Il calcio è fatto di giornate ed eventi. Dobbiamo essere più frequenti nel nostro massimo, sennò non riusciremo a fare i punti che vogliamo”.

È mancato carattere e gestione?

“Può essere uno spunto, era la prima volta che eravamo in superiorità numerica. Sicuramente può portare a frenesia e alla volontà di avere subito il risultato. Ti toglie lucidità, può essere un caso, in questo momento non posso fare un’analisi lucida”.