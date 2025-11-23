Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, nomi femminili sulle maglie: il motivo e le scelte dei giocatori gialloblu

Daniele Najjar
Oggi alle 12:38Serie A
Segui qui la diretta testuale di Hellas Verona-Parma

In questa giornata di Serie A la Lega Calcio Serie A sostiene la campagna contro la violenza sulle donne. Nella sfida Verona-Parma i giocatori ducali scendono in campo per l'occasione con nomi femminili sulle maglie, scelti dai calciatori fra quelli di mamme, mogli, partner o figlie.

Ecco i nomi con i quali scenderanno in campo i giocatori gialloblu.

Corvi: Simona
Delprato: Carla
Troilo: Dania
Valenti: Noelia
Britschgi: Dobze
Bernabé: Cristina
Keita: Zenab
Lovik: Alice
Sorensen: Heidi
Cutrone: Greta
Pellegrino: Lola

In panchina: Ndiaye: Daff; Benedyczak: Aleksandra; Estevez: Candelaria; Almqvist: Camilla; Ondrejka: Merita. Begic: Metka; Oristanio: Raffaella; Hernani: Aline; Ordonez: Micaela; Cremaschi: Jimena; Djuric: Bianca; Circati: Ylenia; Trabucchi: Tania; Plicco: Samantha; Rinaldi: Elisa; Casentini: Valentina.

