Parma, Schjelderup nome caldo: il norvegese vuole lasciare il Benfica per la Serie A

Il Parma si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi per la squadra di Carlos Cuesta. L’obiettivo è aggiungere qualità e imprevedibilità sulle corsie e, tra i profili monitorati, c’è anche quello di Andreas Schjelderup, talento norvegese di proprietà del Benfica, accostato recentemente anche alla Roma.

L’esterno sinistro classe 2004, arrivato in Portogallo con grandi aspettative, sta trovando poco spazio nella squadra di José Mourinho e per questo starebbe valutando seriamente un cambio d’aria già in questa sessione. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la pista Parma ha registrato una frenata negli ultimi giorni, ma il giocatore non sembra intenzionato a restare a Lisbona.

La sua priorità sarebbe un’esperienza in Serie A, campionato che lo affascina e che considera ideale per la sua crescita. Il Parma resta vigile e pronto ad approfittare di eventuali spiragli: il nome di Schjelderup continua a essere cerchiato in rosso sull’agenda della dirigenza gialloblù.