Parma, super-Rinaldi al debutto. Cuesta: "Ecco perché ho deciso di farlo giocare"

Ampio turnover per il Parma a Napoli e comunque Carlos Cuesta conquista un punto importante al Maradona. Al termine del match, poi, l'allenatore gialloblù ha spiegato le sue decisioni: "Non è stata la scelta che ha portato i punti ma lo spirito della squadra e il sacrificio. Sono loro che quando sono in campo sono pronti per dare tutto e dare valore alla squadra. Sappiamo che dobbiamo migliorare, perchè c'è una partita molto importante domenica".

Come mai Rinaldi?

"Facciamo scelte pensando che siano le migliori in quel momento, per quello abbiamo scelto Filippo. Le scelte le fai legate a cercare la prestazione e il risultato. Volevamo i tre punti, ne prendiamo uno con la prestazione, questo è positivo".

Si aspettava di più dai cambi di Pellegrino e Bernabè?

"Il calcio è uno sport collettivo, le loro caratteristiche ti permettono di essere meno bassi ed avere un baricentro più alto. Ma quelli in campo erano affaticati, anche la palla a loro non è arrivata nel migliore dei modi per fare meglio".