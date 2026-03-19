Parma, Suzuki subito convocato dal Giappone. Circati, altra chiamata dall'Australia

Il Giappone ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prossime sfide in programma contro Scozia e Inghilterra. Due amichevoli che si terranno rispettivamente il 28 marzo ed il 31 marzo, in preparazione per la Coppa del Mondo 2026, dove il Giappone è stato inserito nel girone F, quello con Olanda, Tunisia (più una quarta squadra ancora da definire in base all'esito dei playoff che si giocano in questa sosta).

Fra i convocati ritorna anche l'estremo difensore del Parma, Zion Suzuki, rientrato da poco dall'infortunio e schierato titolare da Carlos Cuesta nella sfida persa dai gialloblu contro il Torino.

I convocati del Giappone:

Portieri: Hayakawa, Osako, Suzuki.

Difensori: Ttaniguchi, Watanabe, Tomiyasu, Ando, Ito, Seko, Sugawara, Suzuki J.

Centrocampisti e attaccanti: Ito J., Kamada, Mitoma, Ogawa, Maeda, Doan, Ueda, Tanaka, Machino, Nakamura, Sano K., Suzuki Y., Fujita, Sano Kodai, Shiogai, Goto, Sato.

L'Australia chiama Circati

Puntualmente convocato Alessandro Circati dalla Nazionale australiana, in vista delle amichevoli che la squadra allenata da Tony Popovic affronterà contro Camerun e Curacao. Si tratta di due sfide - in programma rispettivamente il 27 marzo ed il 31 marzo - che valgono per la FIFA Series 2026.

I convocati dell'Australia:

Portieri: Beach, Izzo, Ryan.

Difensori: Behich, Bos, Burgess, Circati, Degenek, Geria, Harrington, Italiano, Karacic, Trewin.

Centrocampisti: Hrustic, Mcgree, Metacalfe, Okon-Engstler, O'Neill, Robertson, Yazbek.

Attaccanti: Boyle, Irankunda, Juric, Mabil, Suto, Velupillay.