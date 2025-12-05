Un’eliminazione che fa male per il Parma, ma buoni segnali in vista di Pisa

Perdere così fa male, a pochi minuti dalla fine, quando la partita sembrava ormai andare verso i calci di rigore. E invece il Parma si è dovuto piegare a Santiago Castro, che ha colpito a sangue freddo i crociati per la seconda volta in stagione. Come in campionato, l’attaccante argentino ha marcato il tabellino a pochi minuti dalla fine, dando una sterzata decisiva alla partita. Nei minuti finali i crociati hanno tentato di abbozzare una reazione, ma il tempo a disposizione era troppo poco e non sono riusciti a creare pericoli alla porta difesa da Ravaglia.

Tutto il contrario rispetto a come la partita era iniziata, quando il Parma era stato pericoloso eccome. Pronti via, subito un’occasione per i crociati: Ondrejka imbuca per Benedyczak che però sbatte contro l’uscita di Ravaglia. Pochi minuti più tardi però l’attaccante polacco riesce a rifarsi: filtrante di Lovik, Benedyczak si inserisce e batte il portiere rossoblu aprendo l’interno del piede destro. Sembrava tutto in discesa per il Parma, che dava l’impressione di poter impensierire il Bologna con le sue scorribande offensive. Ma poi ancora una volta un errore individuale ha complicato il compito dei gialloblu: un’indecisione di Trabucchi ha portato al pareggio di Rowe, dopo il quale il Bologna ha alzato i giri del motore, trovando la rete della vittoria a pochi minuti dal termine.

Ma dalla gara di ieri ci sono state anche indicazioni positive per il Parma. Prima su tutte il fatto che la squadra è stata capace di impensierire in più occasioni la formazione di mister Vincenzo Italiano. Anche nella ripresa, quando il Bologna ha preso il pallino del gioco, il Parma ha avuto la possibilità di riportarsi in vantaggio. In particolare due azioni costruite dal terzino norvegese Lovik, che per due volte si è trovato in area di rigore avversaria ed è andato vicinissimo al gol con due conclusioni pericolose. Poi la partita si è rivolta a favore del Bologna nei minuti finali, ma senza dubbio mister Carlos Cuesta ha potuto trarre indicazioni positive in vista della prossima gara di campionato.

Partita più che mai importante, visto che i crociati si troveranno di fronte la trasferta di Pisa, in quello che si prospetta come un vero e proprio scontro diretto. Parma che dovrà fare a meno anche di Mariano Troilo, espulso nell’ultima gara contro l’Udinese. La sua assenza si aggiunge a quelle già preventivate di Circati e Ndiaye, per cui l’unico vero e proprio centrale di ruolo rimasto sarà Lautaro Valenti. Adesso mister Carlos Cuesta avrà alcuni giorni a disposizione per scegliere quale schema tattico adottare in difesa. Nel secondo tempo della gara di ieri l’esperimento Nahuel Estevez come braccetto nella difesa a tre ha dato risultati altalenanti: l’argentino ha messo in campo la consueta abnegazione, ma si è colpevolmente perso Castro in occasione della rete. È dunque tempo di valutazioni in casa Parma, in vista di una delle gare più importanti della stagione.