Parma, Valenti: "Dobbiamo fare la stessa partita fatta finora, rimanere stretti"
TUTTO mercato WEB
Il difensore del Parma Lautaro Valenti è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida contro il Napoli. Queste le sue parole:
Cosa serve in questa ripresa?
"Dobbiamo fare la stessa partita fatta finora, rimanere stretti e rimanere concentrati dentro l'area".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile