Parma, Valenti: "Ero di schiena rispetto a Maignan, ero certo avrebbe convalidato la rete"

Lautaro Valenti ai microfoni di DAZN ha commentato la grande vittoria del Parma a San Siro contro il Milan. Terza vittoria consecutiva della squadra di Cuesta, che corre verso la salvezza. Queste le parole del centrale argentino:

Da cosa nasce questa vittoria e questo momento?

"Nasce dalla grinta che abbiamo, dal percorso che stiamo facendo. Questo è un grande vantaggio per noi, vogliamo continuare così e prenderci la quarta vittoria consecutiva.

Sembravi sicuro di non aver commesso fallo sul gol:

"Ero di schiena rispetto a Maignan, non ho fatto nulla, son rimasto fermo. Ero sicuro avrebbe dato gol".

Come si festeggia questa vittoria?

"Si festeggia con un asado oggi!".