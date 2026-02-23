A Parma c'è una familla argentina. Valenti: "Siamo tutti hermanos, ora Troilo paga la cena"
TUTTO mercato WEB
Lautaro Valenti, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 dai ducali sul campo del Milan: "Siamo concentrati sul nostro percorso e lo rimarremo fino alla fine, fino all'ultima giornata".
A Parma sembrate essere un po' una 'famiglia argentina'.
"Siamo tutti hermanos, anche con quelli che non sono argentini. Siamo una famiglia, ora Mariano deve pagare la cena (ride, ndr)!".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile