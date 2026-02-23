A Parma c'è una familla argentina. Valenti: "Siamo tutti hermanos, ora Troilo paga la cena"

Lautaro Valenti, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 dai ducali sul campo del Milan: "Siamo concentrati sul nostro percorso e lo rimarremo fino alla fine, fino all'ultima giornata".

A Parma sembrate essere un po' una 'famiglia argentina'.

"Siamo tutti hermanos, anche con quelli che non sono argentini. Siamo una famiglia, ora Mariano deve pagare la cena (ride, ndr)!".