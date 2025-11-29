Parma, Valeri: "Abbiamo sofferto la fisicità dell'Udinese, non demordiamo"

Il Parma non riesce a dare continuità: al Tardini vince l'Udinese con un gol per tempo. Queste le parole di Emanuele Valeri, al ritorno da titolare, su DAZN:

Cosa non ha funzionato oggi?

“Loro sono sicuramente una squadra fisica. Sapevamo che avremmo potuto soffrire, nel primo tempo abbiamo peccato un po’ sotto quel punto di vista, sia del gioco che della fisicità. Erano molto aggressivi. Non dobbiamo demordere, il cammino è ancora lungo”.

L’asse con Pellegrino di solito è quella vincente, cosa bisogna fare per migliorarla?

“Solamente lavorando durante la settimana, facendo quello che ci chiede il mister. La mia connessione con lui c’è, si è visto sicuramente dai gol e dagli assist, però diciamo che non è la cosa più importante. Quello è il gruppo e come vanno le partite”.

Mister Cuesta ha parlato di equilibrio, cosa vi portate a casa oggi?

“Sicuramente esperienza: dopo il rigore e il cartellino rosso sicuramente ci portiamo a casa un po’ di esperienza in più, dovevamo giocare la gara in un altro modo. Come ho detto prima però non demordiamo, giovedì c’è la Coppa Italia contro il Bologna e lunedì una partita importante a Pisa”.