Parma, Valeri: "Un punto che dà continuità, ora testa all'Inter"

Emanuele Valeri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "C'è un po' il rimpianto di non aver concretizzato, ma portiamo a casa un punto che per noi è oro dopo la vittoria contro la Fiorentina della scorsa partita. Un punto è dare continuità, a noi fa bene per preparare meglio in questa settimana, tra tre giorni giochiamo subito contro l'Inter, pensiamo già alla partita".

Un bel primo tempo, ottimo Parma nella gestione palla a terra:

"Proviamo anche in allenamento a migliorare questi aspetti, cerchiamo di migliorare il gioco volta per volta. Dipende sempre anche dalla partita, contro il Sassuolo, che è un avversario fisico che riparte in velocità, ti devi sempre adattare".

Cuesta ti chiedeva subito di accorciare in pressing, vi chiede di migliorare su questo:

"Sì dobbiamo insistere in settimana, quello che chiede il mister noi facciamo. Per me l'unica via è il lavoro in settimana, per raggiungere obiettivi importanti".

Oggi MVP Keita e gol di Pellegrino, stanno emergendo le prestazioni di questi ragazzi:

"Tutti i ragazzi sono bravi, sono validi e si impegnano sempre al 100%. Un plauso a loro, hanno fatto una grande partita, Pellegrino ha anche segnato il gol del pareggio. Noi però adesso pensiamo subito all'Inter".

Come si affronta l'Inter?

"Non è facile, è una top. Dobbiamo lavorare in settimana, cercando di arrivare al meglio alla partita, puliti di gambe e di testa. Dobbiamo giocare liberi per un risultato che per noi sarebbe tutto di guadagnato".