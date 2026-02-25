Ribaltone! Pasalic fa 3-0 al Borussia Dortmund al 57'. Ora sarebbe l'Atalanta a passare
Terzo gol dell'Atalanta, Mario Pasalic ribalta la partita: traversone dalla trequarti di De Roon, Pasalic si inserisce in area e ha la meglio su Bensebaini e Svensson, incorna e trova il gol. Atalanta-Borussia Dortmund 3-0 al 57' e adesso sono gli orobici virtualmente agli ottavi di finale.
