Inter senza tifosi contro il Sassuolo? Carnevali: "Questo mi fa i*******e, si rovina il calcio"

Giovanni Carnevali non le manda a dire. L'amministratore delegato del Sassuolo è stato intervistato da Gianluca Rossi poco dopo la fine del calciomercato per parlare però di un tema che non riguarda i trasferimenti, ma il probabile divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter, che non potranno dunque andare al Mapei: "Questa è una cosa che mi fa incazzare molto, perché non fa bene: non nascondo che per la nostra società questa è una delle occasioni per fare incassi. La sostenibilità è data anche da questo".

Il pensiero del dirigente è chiarissimo: "Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità ai tifosi dell'Inter, parliamo di Curva, di accedere al nostro settore ospiti, dove il servizio è top, la visibilità è straordinaria e non è mai successo un incidente; mentre a San Siro li mandi al terzo anello e non vedono nemmeno la partita. Questo mi fa incazzare, non è giusto; è ora che si cambi un pochino perché così non si può andare avanti. Si parla di rovina del calcio, anche questo è rovina del calcio".