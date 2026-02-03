TMW Sassuolo, Carnevali: "L'obiettivo resta la salvezza". E su Thorstvedt: "Siamo fermi sul rinnovo"

Gli ultimi colpi in entrata del Sassuolo, ma non solo. Al termine della sessione invernale di calciomercato, il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato direttamente dall'Hotel Sheraton Milan San Siro - ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio - soffermandosi anche su alcuni singoli già presenti in rosa come ad esempio Kristian Thorstvedt: "Se è stato veramente trattato dalla Fiorentina? Con Thorsvedt siamo fermi per il rinnovo perché non troviamo un accordo con il procuratore. Noi però non dobbiamo accettare sempre la volontà di tutti gli altri. Ci sono delle regole e se il giocatore avrà il piacere di continuare ci saranno tutte le condizioni, altrimenti deciderà lui cosa fare. Comunque non erano arrivate offerte ufficiali”.

Qual è il vero obiettivo del Sassuolo per questa stagione?

“L’obiettivo rimane quello della salvezza, perché dopo undici anni l’anno scorso abbiamo fatto un campionato di Serie B. Vogliamo rimenare in Serie A e vogliamo far sì che la società possa continuare a fare ciò che ha sempre fatto. Abbiamo una grande proprietà, che considera il Sassuolo come una delle loro tante aziende. Per essere sostenibili servono giocatori giovani e di qualità per poi rivenderli alle grandi società. Ribadisco comunque che vogliamo salvarci, poi quello che verrà in più lo prenderemo”.

Fa strano non aver parlato di Berardi sul mercato?

“Forse perché ormai quasi tutti si sono accorti che noi Berardi non vogliamo cederlo. Sabato abbiamo fatto un grande risultato e lui è stato determinante. Sono convinto che andrà ancora in Nazionale, perché come lui non ce ne sono. Mi meraviglio che non siano arrivate offerte importanti”.

Ascolta il podcast con l'audio integrale dell'intervista a Giovanni Carnevali!