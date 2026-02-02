Sassuolo, Carnevali durante la firma di Bakola: "Uno dei migliori giovani che abbiamo avuto"

L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, intervenuto in diretta su Sky Sport letteralmente durante la firma sul contratto del talento francese Darryl Bakola, ha rilasciato queste brevi dichiarazioni: "La cosa più importante è che adesso firmi. Col Marsiglia c'è un bel rapporto, parliamo di un ragazzo di grande prospettiva. Bakola era un nostro obiettivo da tanto tempo, siamo felici di esserci riusciti a prenderlo".

Quanto guadagnerà?

"Guadagnerà bene, il giusto per quello che vale. È un investimento importante per noi, insieme abbiamo un progetto pluriennale. Al Sassuolo puntiamo sui giovani e lui come prospettiva è uno dei migliori che abbiamo avuto in tutti questi anni".