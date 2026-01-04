Pellegatti sgancia la bomba: "Contatto Juventus-Theo Hernandez, può tornare in Serie A"

Intervenuto nel proprio canale YouTube, il noto giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti, più che un’indiscrezione ha lanciato una vera e propria bomba di mercato: Theo Hernandez può già tornare in Italia. Secondo quanto riferito, infatti, nelle ultime ore il terzino francese in forza all’Al Hilal avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza della Juventus, da tempo alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne e che avrebbe posato gli occhi proprio sull’ex Milan.

“Ci sono contatti tra l'entourage di Theo e il club bianconero, un'operazione non per gennaio ma per la prossima estate”, le parole di Pellegatti, che racconta come quella juventina sia una destinazione gradita a Theo Hernandez, pronto già a salutare l’Arabia Saudita nonostante sia arrivato appena la scorsa estate.

Un’operazione non impossibile ma certamente molto difficile, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio attualmente percepito dal giocatore. In Arabia, infatti, Theo Hernandez prende la bellezza di 20 milioni di euro a stagione, cifra fuori scala per qualsiasi club italiano (e forse anche europeo). Tuttavia il francese potrebbe decidere di abbassarsi notevolmente lo stipendio per rilanciarsi nel calcio internazionale e in un campionato che conosce benissimo, avendo militato nel Milan dal 2019 al 2025, dove ha vinto anche lo scudetto nel 2022 e la Supercoppa nel 2024.