La compagna di Theo Hernandez racconta la rapina in casa: "Mi puntarono la pistola alla testa"

Intervista dal podcast One More Time, Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, terzino ex Milan oggi all’Al-Hilal, ha raccontato i momenti di terrore vissuti a ottobre 2022, quando la famiglia del giocatore fu vittima di una rapina: “Mi hanno picchiato. Ero con il bambino e la baby sitter, erano tre persone: stavo cenando, in casa nuova. Sono entrati dal garage e mi hanno picchiato, hanno lanciato il bambino contro il muro. Io pensavo di poter lottare con loro, non volevo dargli niente”.

L’influencer ha spiegato la paura di quel giorno, e cosa è successo: “Hanno preso tutto. Mi hanno puntato la pistola alla testa e detto che, se avessi sbagliato il codice della cassaforte, mi avessero ammazzato”.

Theo Hernandez era assente in quel momento: “Mi sentivo in colpa, non volevo dargli le cose. Sapevo che c’erano le cose di Theo, che si era comprato con il suo lavoro. Però poi capisci che le cose materiali non contano”.