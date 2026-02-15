Live TMW Parma, Pellegrino: "Una partita difficile, contento per il gol e per la squadra"

Ore 17.10 - A breve la conferenza stampa del ... ... al termine di Parma-Verona.

Ore 17.12 - Ha inizio la conferenza stampa.

I grandi giocatori si vedono anche da questi particolari. Una palla e hai fatto gol.

“Grazie. È stata una partita difficile, loro mi hanno marcato molto bene. Quello è il lavoro dell’attaccante. Sono contento per la squadra”.

La volevate questa vittoria come poche volte?

“Sapevamo che i tre punti di oggi potevano essere fondamentali. L’uomo in più ha aiutato. Abbiamo lottato fino alla fine e poi abbiamo avuto il premio”.

Cosa vi ha detto Cuesta all’intervallo?

“Che bisognava avere pazienza e continuare, che avevamo sbagliato ma dovevamo continuare. Un gol ci bastava per vincere la partita”.

Una settimana perfetta: cosa significa il rinnovo?

“Il rinnovo significa un altro motivo per essere felici. Sto molto bene qua, la gente mi fa sentire il supporto”.

Cosa si prova a segnare in casa dopo 139 giorni?

“Così tanti? Non lo sapevo! Comunque un’emozione incredibile”.

Cosa ti aspetti di ricevere in cambio dai tuoi compagni?

“Oggi credo che siano stati bravi i miei compagni, hanno creato tanto, soprattutto nel secondo tempo”.

Non sei riuscito spesso a smarcarti, come mai?

"Devo rivedere la partita, ora non ho chiaro cosa avrei potuto fare meglio. Devo riguardare e correggere".

C'è stato un momento in cui pensavate di non segnare?

"Avevamo avuto occasioni, ma lì bisognava avere la mente fredda e siamo stati premiati".

Ore 17.20 - Termina la conferenza stampa.