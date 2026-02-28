Ex al Mapei, incroci e ricordi. Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Atalanta e le porte girevoli"

Sassuolo-Atalanta è anche una sfida di ex e di intrecci recenti. Al Mapei Stadium si ritrovano volti che hanno cambiato maglia negli ultimi anni, in un continuo giro di porte tra neroverdi e nerazzurri. Nella gara d’andata a Bergamo il Sassuolo vinse 3-0, ma oggi l’Atalanta si presenta con un’altra identità dopo l’arrivo di Palladino. Tra i protagonisti della rimonta europea contro il Borussia Dortmund c’era anche Gianluca Scamacca, ex di turno, a segno nel 4-1 che ha portato agli ottavi di Champions. Con lui incroci significativi: Giacomo Raspadori, altro ex passato in neroverde, e Jeremie Boga, che a Sassuolo ha vissuto stagioni da protagonista.

Non solo giocatori. Federico Peluso, ex difensore neroverde, oggi fa parte dello staff di Palladino. Un filo diretto che unisce le due realtà anche a livello tecnico.

La sfida di campionato si inserisce in un calendario fitto: con la Lazio si giocherà lunedì 9, mentre il programma della 28ª giornata prevede altri incroci delicati in zona medio-alta di classifica. Per il Sassuolo è un banco di prova per dare continuità, per l’Atalanta l’occasione di confermare il momento positivo dopo l’impresa europea.