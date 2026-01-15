TMW Perso Joao Pedro, il Pisa si consola con il colpo Loyola: affare fatto, tutti i dettagli

Il Pisa ha perso Joao Pedro, ma è pronto a consolarsi con la chiusura di un nuovo rinforzo per il proprio centrocampo. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, la dirigenza del club toscano in casacca nerazzurra ha raggiunto tutti gli accordi del caso con l'Independiente per il centrocampista cileno Felipe Loyola (25 anni), classe 2000 che è pronto a fare il suo approdo in Serie A.

I dettagli del trasferimento di Loyola dall'Independiente al Pisa. Di seguito le cifre definitive dell'operazione che porterà il classe 2000 in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Pisa pagherà 1,3 milioni di euro come onere per il trasferimento a titolo temporaneo, con 200mila euro che si possono aggiungere come tetto massimo di bonus. La condizione per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Loyola è il raggiungimento di 5 presenze in campionato, tra domenica e lunedì il calciatore è atteso in Italia per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con quello che sarà il suo nuovo club. Almeno fino a giugno, ma con la possibilità di estendere ancora l'avventura.

Loyola gioca all'Independiente da un anno e mezzo, essendo stato acquistato dai cileni dell'Huachipato nell'agosto del 2024 a fronte di 1,65 milioni di euro. Se si dovesse completare anche il riscatto, dal Pisa gli argentini incasserebbero più o meno quattro volte tanto quanto investito.