Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Difesa solida, transizioni assenti: così il Pisa ha perso la partita col Milan

Difesa solida, transizioni assenti: così il Pisa ha perso la partita col MilanTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Serie A
Davide Caruso

L’analisi del giorno dopo: i numeri di Pisa-Milan raccontano una gara di estrema sofferenza, dove l’efficienza difensiva dei toscani è crollata solo davanti alla qualità dei singoli. Il tabellone luminoso della Cetilar Arena che recita 1-2 lascia un retrogusto ancora più amaro se incrociato le statistiche. La sfida tra Pisa e Milan non è stata una partita convenzionale, ma un esperimento sociologico su quanto a lungo una squadra possa resistere in apnea. Il dato più macroscopico, quello che rimarrà negli annali di questa 25ª giornata, è il possesso palla nel primo quarto di gare: 17,97% per il Pisa contro l’82,03% del Milan. Un dislivello che solitamente prelude a goleade, e che invece ha prodotto una gara decisa solo a cinque minuti dal termine.

Il paradosso della serata risiede nella produzione offensiva concessa agli avversari. Nonostante il Milan abbia monopolizzato la sfera completando 630 passaggi contro i 289 dei padroni di casa, la gabbia difensiva costruita da Hiljemark ha funzionato per lunghi tratti. I rossoneri, pur dominando il campo, hanno chiuso con gli stessi tiri nello specchio del Pisa: soltanto 2. I nerazzurri hanno accettato di giocare una partita di trincea, con un baricentro medio bloccato a 45,96 metri nel primo tempo, schiacciati dalla linea difensiva milanista che stazionava oltre la metà campo (52,33 metri). Questa scelta strategica ha costretto il Milan a un palleggio perimetrale e spesso sterile, come dimostra l'enorme mole di passaggi dei difensori rossoneri Pavlovic (96) e Tomori (90), lasciati liberi di impostare ma privi di sbocchi centrali.

Se c'è un numero che certifica l'orgoglio del Pisa, è quello relativo alla prestazione di Felipe Loyola. Il centrocampista cileno non ha solo segnato il gol della speranza, ma ha interpretato una gara di sacrificio totale, risultando il primatista assoluto del match per distanza percorsa con 11,991 km. Il confronto a distanza con Luka Modric spiega perfettamente le due facce della partita: Loyola ha corso quasi 1,5 km in più del croato (fermo a 10,5 km), ma il milanista ha gestito il ritmo con una qualità tecnica inarrivabile, completando 88 passaggi con il 93% di accuratezza. Alla fine, la lucidità del "cervello" rossonero ha prevalso sui "polmoni" nerazzurri nell'azione decisiva dell'85'.

Dove ha perso la partita il Pisa?
I dati indicano chiaramente la fase di transizione. Difendere così bassi richiede una capacità chirurgica di ribaltare il fronte, che ieri è mancata. La squadra di Hiljemark ha completato appena 53 passaggi nell'ultimo terzo di campo, meno della metà dei 117 effettuati dal Milan. Quando riconquistava palla (39 recuperi totali contro i 51 del Milan), il Pisa si trovava troppo lontano dalla porta di Maignan. Gli attaccanti sono rimasti isolati: Stojlkovic e Tramoni hanno faticato a connettersi con il resto della squadra, con quest'ultimo che ha registrato l'indice di rischio passaggio più alto della squadra (34,17%), sintomo di giocate forzate per mancanza di opzioni sicure. Il "Day After" ci consegna un Pisa che esce ridimensionato nel risultato ma non nello spirito. Concedere due sole conclusioni nello specchio a questo Milan è un merito tattico indiscutibile. Tuttavia, la lezione della Cetilar Arena è severa: in Serie A, l'organizzazione difensiva senza una valvola di sfogo nel palleggio (83% di precisione per il Pisa, un dato buono ma su volumi troppo bassi) rischia di trasformare le partite in lunghe agonie dove, prima o poi, la giocata del campione avversario rompe l'argine.

Articoli correlati
Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con... Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con la diffida
Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è... Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Rimpianto Pisa contro il Milan, Il Tirreno in apertura: "I rossoneri passano con... Rimpianto Pisa contro il Milan, Il Tirreno in apertura: "I rossoneri passano con Modric"
Altre notizie Serie A
Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con... Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con la diffida
Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul... Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è... Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso... L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi
Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci... Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"
Genoa, scalpitano gli innesti di gennaio: De Rossi lancia Amorim, qualche dubbio... Genoa, scalpitano gli innesti di gennaio: De Rossi lancia Amorim, qualche dubbio per Baldanzi
Como-Fiorentina atto terzo. Storia di un sorpasso inatteso: è Fabregas a osservare... Como-Fiorentina atto terzo. Storia di un sorpasso inatteso: è Fabregas a osservare dall'alto
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram
2 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, un dubbio per Gasperini
3 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine top news n.3 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.4 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.5 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.6 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine news Serie A n.2 Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con la diffida
Immagine news Serie A n.3 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine news Serie A n.4 Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Immagine news Serie A n.5 L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi
Immagine news Serie A n.6 Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.5 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…