Pinamonti: "Bastoni ha sbagliato, ma troppe esagerazioni. Siamo uomini prima che calciatori"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ad Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, è stato chiesto anche un parere su quello che è successo ad Alessandro Bastoni, suo ex compagno all'Inter e nelle nazionali giovanili, con cui ha un ottimo rapporto. Il classe '99 ha subito voluto spendere delle belle parole per l'amico: "Era molto dispiaciuto per l’episodio e per le conseguenze che ha avuto. A me dispiace per lui, perché ho visto una tempesta di commenti anche ingiusti nei suoi confronti. Ha sbagliato, sì, ma intorno a lui si sono sentite anche troppe esagerazioni".

Pinamonti sa che i calciatori sono da sempre soggetti a critiche e che ormai non sono più giovani per dare peso a tutto, ma ritiene che il livello raggiunto sia ormai folle: "Ognuno può scrivere quello che vuole e penso che troppe persone si dimentichino che prima di essere calciatori siamo uomini". L'unica possibilità che permette ai giocatori di vivere bene, sostiene il 26enne, è non leggere nulla e non dare peso a nessuna parola.