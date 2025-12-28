Pio Esposito entra e manda in gol Lautaro: Inter avanti a Bergamo al 65'
L'Inter si porta avanti a Bergamo al 65'. Erroraccio di Djimsiti, Pio Esposito entrato in campo da un minuto serve Lautaro Martinez che, solo davanti a Carnesecchi, lo batte con il sinistro.
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
