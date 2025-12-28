Inter, Pio Esposito e gli assist a Lautaro: "Anche lui me ne ha fatti, ma non l'ho buttata dentro"

L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta dai nerazzurri contro l'Atalanta a Bergamo, decisa anche dal suo assist.

Nella tua famiglia si apprezzava uno come Dzeko e ti stai specializzando sugli assist per Lautaro...

"A prescindere dal gol o dall'assist cerco sempre di fare la scelta giusta, oggi era servire il compagno solo davanti al portiere, bene così".

La cosa difficile era evitare di mandarlo in fuorigioco. Cosa significa questa vittoria?

"La vittoria è importantissima soprattutto per il campo in cui arriva, contro un avversario forte. MI è capitata subito una situazione decisiva, ho avuto la fortuna di ricevere palla dall'avversario che ha sbagliato e mi è andata bene dandola a Lautaro".

Credevi dopo 3-4 mesi di essere un giocatore da mettere in una partita così difficile? Lautaro ti restituirà qualche assist?

"Devo essere sincero: in questi mesi Lautaro mi ha dato diverse palle e non sono stato bravo a buttarla dentro io. Ne arriveranno. Per la prima domanda: passare in così poco tempo dalla Serie B a questo livello era difficile da credere, cerco di non accontentarmi e di lavorare ogni giorno".

Che fiducia ti dà giocare in Nazionale?

"Le partite con la Nazionale e i gol mi hanno dato tanta consapevolezza in me stesso. Avere due attaccanti così davanti è importantissimo, a prescindere dal fatto che a volte si possa giocare meno. Sono al primo anno, cerco di apprendere da loro in ogni allenamento".