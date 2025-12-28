Live TMW Atalanta, Ederson: "Abbiamo sfiorato il pareggio. Mercato? Penso solo all'Atalanta"

22:50 – Ederson, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Inter nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

23:43 - Comincia la conferenza di Ederson

Peccato per la sconfitta di stasera

"Già. Nel primo tempo abbiamo affrontato la gara con una strategia diversa rispetto al secondo tempo. Nella ripresa abbiamo creato di più, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Peccato perché non volevamo perdere stasera".

Cosa ne pensa del goal preso?

"Un peccato perché volevamo regalare una bella vittoria ai nostri tifosi. Siamo sulla strada giusta soprattutto dal punto di vista della mentalità".

Quanto è stato determinante il centrocampo dell'Inter?

"Loro sono forti e hanno tanta fisicità e hanno uno dei migliori centrocampi del mondo. Tuttavia bisogna considerare che si gioca sempre di squadra. Stiamo migliorando molto rispetto a qualche mese fa".

TMW - Sotto quali aspetti pensa di migliorare con Palladino?

"Con lui abbiamo molta fiducia. Penso che rispetto a qualche mese fa stiamo giocando bene. Manca soltanto la continuità perché sia io che il mister abbiamo le stesse idee".

Giusto dire che l'Atalanta debba tirare più in porta?

"Loro hanno chiuso molto su Gianluca ed era molto difficile tirare da fuori. Per una squadra come la nostra giocare palla a terra è comunque determinante. L'Inter è una squadra solida, ma siamo riusciti a creare l'occasione con Samardzic. Il calcio bisogna giocarlo in 90 minuti e purtroppo abbiamo solo sfiorato il pareggio".

Le piacerebbe giocare nell'Inter?

"Quando si avvicina il mercato ci sono tante voci. Sicuramente vuol dire che sto facendo bene, ma ora penso solo all'Atalanta e a fare bene qui: voglio portare la Dea in alto. Tengo a fare bene anche in questa stagione".

23:51 - Termina la conferenza stampa di Ederson