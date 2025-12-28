Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Luca Toni e il paragone con Pio Esposito: "Io a 20 anni non giocavo neanche a calcio..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Daniele Najjar
ieri alle 23:45Serie A
Daniele Najjar

Dagli studi di DAZN si parla di Francesco Pio Esposito. Il centravanti del futuro dell'Inter incide già nel presente: a Bergamo contro l'Atalanta ancora una volta è entrato in campo a gara in corso, servendo un minuto dopo la palla della vittoria al compagno di squadra Lautaro Martinez.

Presente in studio Luca Toni, ovvero il giocatore cui è stato accostato come giocatore da parte di un altro grande ex centravanti, Christian Vieri, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Interpellato sull'argomento lo stesso Luca Toni se la cava però con una battuta ad esaltare il giovane attaccante dell'Inter: "Io a 20 anni non giocavo neanche a calcio" - ha detto con un sorriso - ". Mi piace, ha fatto una grande partita. Tiene palla, fa a sportellate, è intelligente e sta imparando a diventare veramente grande con due esempi fantastici davanti".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
