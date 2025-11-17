Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pio Esposito segna e sogna il derby. Domani rientrano Lautaro e gli azzurri
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00
Bruno Cadelli

Ancora una giornata di riposo per i giocatori dell’Inter prima di tuffarsi definitivamente nella preparazione del derby di Milano. L’appuntamento di domenica sera contro il Milan può cambiare qualche tassello in vetta alla classifica e Chivu dovrà valutare al meglio le condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali. Dopo il derby, inoltre, l’Inter affronterà l’Atletico Madrid nella quinta partita della League phase di Champions League. Ma gli impegni dei nerazzurri in questa sosta possono anche aver portato linfa nuova. Soprattutto pensando a Lautaro Martinez e Pio Esposito.

Pio Esposito segna davanti ad Haaland, sognando il derby
Da Chisnau a San Siro sognando un ruolo da protagonista nel derby di Milano. La foto da cartolina nelle ultime due partite dell’Italia di Gattuso - che ieri è crollata contro la Norvegia - è quella di Francesco Pio Esposito. Il centravanti dell’Inter ci ha preso gusto, andando a segno sia contro la Moldavia che nel match casalingo degli azzurri. C’è stato il tempo anche per un giallo in condivisione con Erling Haaland dopo qualche scintilla in area di rigore. Il centravanti del City è stato il mattatore nella serata di San Siro con una doppietta, chiudendo la rimonta norvegese dopo il gol dell’1-0 segnato dal baby bomber nerazzurro. In campo con gli azzurri anche Dimarco, Barella, Bastoni e Frattesi. Un blocco Inter che potrebbe rivedersi anche nei playoff, ultima porta d’accesso per il Mondiale 2026. Ma il discorso è lontano e rimandato a Marzo.

Lautaro atteso alla Pinetina, ecco il piano di rientro
Rispetto all’ultima sosta Lautaro Martinez godrà di un rientro anticipato. Il capitano dell’Inter ha segnato contro l’Angola in amichevole e domani varcherà nuovamente i cancelli della Pinetina, pronto a mettere benzina nelle gambe in vista del derby. Domani inoltre si rivedranno anche gli azzurri che ieri hanno affrontato la Norvegia e Chivu comincerà a disegnare l’undici da schedare domenica sera. Thuram scalpita, mentre Mkhitaryan dovrà ancora aspettare prima di tornare in campo ad occupare la linea mediana nerazzurra.

