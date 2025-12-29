Inter, l'altruismo di Esposito: "Lauti era senza avversari, ho pensato subito di passargli la palla"

L'Inter si regala un capodanno in vetta alla classifica. La squadra di Cristian Chivu ha superato di misura l'Atalanta alla New Balance Arena. Decisivo un gol di Lautaro Martinez che ha capitalizzato al meglio un errore di Djimsiti. Prosegue la striscia positiva dei nerazzurri che con l'anno nuovi vogliono provare a cambiare passo staccando le inseguitrici.

Al termine del match, l'attaccante Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso del programma "La Domenica Sportiva": "Ho avuto subito una palla decisiva e sono contento di averla sfruttata bene - ha esordito il centravanti interista -. Al 26 marzo e alla partita della nazionale a Bergamo penseremo, sarà fondamentale. Ogni tanto il pensiero ci va, ma adesso è giusto pensare all'Inter perché abbiamo tante partite importanti".

L'attaccante nerazzurro ha poi proseguito soffermandosi sull'assist per Lautaro: "Cerco di fare le cose in maniera più naturale possibile - ha sottolineato -. Ho visto Lauti senza avversari e il primo pensiero è stato passargliela. Cerco di essere il meno egoista possibile, pur essendo un attaccante". Chiosa poi anche sull'occasione capitata sui suoi piedi e che avrebbe potuto portare la sua squadra sul 2-0: "Potevo essere più lucido, mi sono fatto prendere dalla frenesia".