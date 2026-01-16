Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: esordio da sogno per Durosinmi, Krstovic non basta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
Marco Pieracci

Risultato finale: Pisa-Atalanta 1-1

PISA
Scuffet 7 - Serata meno impegnativo del previsto: coraggioso nelle uscite, è prodigioso sulla conclusione a colpo sicuro di Scalvini.

Calabresi 6 - Aggressivo al punto giusto in fase di marcatura, va a braccare Bernasconi per non farlo cavalcare negli spazi aperti. Dal 90'+2' Bozhinov sv

Canestrelli 6 - Prende in consegna Scamacca, cercando di anticiparlo. Le sortite nell'area avversaria sono sempre fonte di pericolo.

Coppola 6 - Gilardino gli rinnova la fiducia, la seconda in casa è più tranquilla rispetto a quella col Como: CKD gli va via solo una volta.

Touré 6,5 - Il giocatore più fastidioso da controllare, cerca sempre il taglio fra le linee: mette in difficoltà la Dea con tutta la sua fisicità.

Aebischer 6 - Timing giusto per l'inserimento da dietro, anche se è incomprensibile la scelta di non calciare con la porta spalancata davanti.

Marin 6,5 - Lucido nella distribuzione del gioco: palla geniale in verticale per Aebischer, crea la miglior occasione del primo tempo. Dal 68' Leris 6,5 - Subito connesso, sforna cross in serie: su uno di questi arriva il pareggio.

Angori 6 - Prestazione diligente, spinge ma senza esagerare: Musah non lo fa penare, mette qualche cross velenoso in mezzo.

Moreo 6,5 - Attaccante totale, con l'indole da maratoneta, macina chilometri in copertura. Carnesecchi in versione superman gli dice di no.

Tramoni 6 - La fiducia fa miracoli, ora non ha paura di rischiare giocate che fino a poco tempo fa non avrebbe nemmeno pensato. Dal 69' Piccinini 6,5 - Ingresso adrenalinico, spacca la gara con la sua vivacità.

Meister 5,5 - Hien gli taglio subito la profondità, fa a sportellate con lo svedese nel derby scandinavo ma ha sulla coscienza un gol clamoroso divorato. Dal 68' Durosinmi 7 - Esordio da sogno in Serie A, il gol è da centravanti di razza: cioè quello che serviva.

Alberto Gilardino 6,5 - Come in un film già visto: anche stavolta raccoglie meno di quanto avrebbe meritato, perderla sarebbe stato delittuoso.

ATALANTA
Carnesecchi 7 - Meister gli calcia addosso, il primo intervento in realtà è più un errore del danese. Miracoloso su Moreo, mura anche Piccinini.

Scalvini 6 - Pattuglia la zona, mettendola in sicurezza: tiene a bada le iniziative, potrebbe segnare ma Scuffet non è d'accordo. Dal 70' Krstovic 7 - Gli basta una manciata di minuti per lasciare il segno: la zampata è da vero opportunista.

Hien 6 - Reattivo nello sbrogliare situazioni potenzialmente scomode al centro dell'area di rigore, Meister non lo supera mai.

Ahanor 5,5 - Personalità impressionante, a dispetto della giovanissima età: vive di duelli, perde quello in alta quota con Durosinmi.

Musah 5,5 - Per l'occasione riciclato fascia destra, la buona volontà non manca ma la precisione nelle rifiniture sì. Non convince. Dal 57' Zappacosta 6 - Più convinto in fase di spinta.

De Roon 6 - Gestisce in maniera pulita la maggior parte dei palloni giocati per vie centrali, ne intercetta una discreta quantità.

Pasalic 5,5 - Titolare dopo l'ottimo impatto da subentrato con tanto di gol al Torino, stavolta sembra appare un po' giù di tono. Dal 57' Ederson 6,5 - Alza i giri del motore, avvia l'azione dello 0-1.

Bernasconi 6 - La sfida a tutta fascia con Touré si sviluppa su picchi di alta intensità, ma non riparte con la stessa energia.

De Ketelaere 5,5 - Si accende soltanto a intermittenza: un colpo di testa a lato, la bella giocata per servire Scalvini e poco altro.

Zalewski 6 - Largo combina poco, quando agisce da vero trequartista le cose migliorano: fa vedere le cose più interessanti. Dall'82' Sulemana 6,5 - Mette il pallone del vantaggio illusorio.

Scamacca 5 - Torna dal primo minuto, la presenza resta avvolta nel mistero: al netto di qualche sponda, non pervenuto. Dal 57' Raspadori 5,5 - Non si fa notare, deve ancora entrare nei meccanismi.

Raffaele Palladino 5,5 - Partita complicata, l'approccio soft non è una novità e sicuramente non lo renderà felice. Sfuma la quarta vittoria consecutiva.

