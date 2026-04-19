Pisa-Genoa, i convocati di De Rossi: ritorna Onana, arruolati tre ragazzi della Primavera

Sono 22 i convocati di Daniele De Rossi per la sfida di oggi alle 18 sul campo del Pisa. Il tecnico rossoblù dovrà rinunciare agli squalificati Malinovskyi, Ellertsson e Frendrup mentre non recuperano Norton-Cuffy e Cornet. Torna invece in lista Onana che farà parte della spedizione in terra toscana insieme a tre giovani della Primavera Grossi, Lafont e Ouedraogo.

Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.

Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.

Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Grossi, Lafont, Masini, Messias, Onana, Ouedraogo.

Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Vitinha.