Pisa-Genoa, i convocati di De Rossi: ritorna Onana, arruolati tre ragazzi della Primavera
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Sono 22 i convocati di Daniele De Rossi per la sfida di oggi alle 18 sul campo del Pisa. Il tecnico rossoblù dovrà rinunciare agli squalificati Malinovskyi, Ellertsson e Frendrup mentre non recuperano Norton-Cuffy e Cornet. Torna invece in lista Onana che farà parte della spedizione in terra toscana insieme a tre giovani della Primavera Grossi, Lafont e Ouedraogo.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Grossi, Lafont, Masini, Messias, Onana, Ouedraogo.
Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
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