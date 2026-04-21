De Rossi cuore rossoblù, Il Secolo XIX apre: "Mi sento al Genoa da dieci anni"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Secolo XIX. Nello specifico, viene riservato uno spazio al Genoa e al suo allenatore come si evince dal titolo che coincide con un estratto della parole di De Rossi: "Mi sento al Genoa da dieci anni". Sanremo, Ddr parla della salvezza allo show con Adani, Cassano e Ventola.

Di seguito altre sue parole, che confermano quanto si stia trovando bene nella metà rossoblù di Genova: "La cosa più bella è stata il percorso. Sono al Genoa da 5 mesi e mi sembrano molti di più. Non perché io sia stanco, ma perché abbiamo vissuto tante emozioni".