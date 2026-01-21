Pisa, si attende ancora il transfer per Loyola: c'è fiducia per averlo contro l'Inter

SestaPorta.news oggi fa il punto della situazione in casa Pisa in vista della prossima gara contro l'Inter: per Felipe Loyola si attende ancora il transfer. Tra oggi e domani potrebbe arrivare permettendo così al Pisa di ufficializzarlo prima del match. Per il resto, le scelte vanno nella direzione della conferma: esterni chiamati a tanta attenzione, centrocampo di equilibrio e davanti la stessa solito tridente con Moreo, Tramoni e Meister, con Durosinmi pronto a entrare a gara in corso. In porta Scuffet resta titolare.

Restano fuori Denoon e Vural, Albiol è ancora in attesa del rientro a Febbraio, Cuadrado va valutato ma i tempi non sono brevi. Stengs è lontanissimo dal recupero. Nzola resta fuori dal progetto, mentre Bonfanti non è al 100% ed è in uscita, così come Lusuardi. L’unica buona notizia è il rientro di Caracciolo dalla squalifica e di Akinsnamiro dalla Coppa d’Africa, che non ha però giocato neanche un minuto nell’ultimo mese.