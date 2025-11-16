Il Tirreno: "Gila e il Pisa senza centravanti. Lorran brilla nell'attacco leggero"

"Gila e il Pisa senza centravanti. Lorran brilla nell'attacco leggero", scrive Il Tirreno in edicola questa mattina. Il test con la Carrarese mette in mostra il brasiliano che segna il gol della vittoria Il mister lo schiera dal primo minuto alle spalle di Moreo e con a fianco Tramoni. I nerazzurri vincono la gara dell'Arena a porte chiuse per 1-0. Albiol torna titolare insieme a Denoon.

Dinamismo, inserimenti e occasioni da rete: Piccinini scalpita e si candida per il Sassuolo. In attesa del rientro dei nazionali è in pole position per la sostituzione di Akinsanmiro.