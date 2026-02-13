Live TMW Pisa, Hiljemark: "Dobbiamo rimanere fiduciosi, ci sono ancora 13 partite"

Tra pochi minuti le dichiarazioni di Oscar Hiljemark al termine di Pisa Milan. Diretta testuale a cura di TMW .

Quanto rammarico c'è?

"Abbiamo fatto bene, purtroppo abbiamo concesso due occasioni e ci hanno fatto due gol".

Come si riparte?

"Ho molta energia, il mio obbiettivo è la salvezza. Dobbiamo rimanere fiduciosi, ci sono ancora 13 partite".

Un giudizio su Stojlkovic?

"Ha giocato una fantastica partita, ha anche fatto un assist. Con la Fiorentina servirà molta attenzione, ma vogliamo vincere".

Su cosa lavorerà in vista della Fiorentina?

"Ho visto due partite molto buone, ci sono state cose positive ma dobbiamo migliorare in certi aspetti. Non dobbiamo perdere la fiducia".

Può spiegare i cambi?

Sono state delle scelte tattiche"

Come sta Scuffet e com'è entrato Iling?

"Iling è entrato molto bene, Scuffet non si è sentito bene oggi".

Cosa manca a questa squadra?

"La vittoria".