Pisa, Hiljemark: "Benissimo per 50', dopo il secondo gol è stato tutto più difficile"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, analizza ai microfoni di DAZNla sconfitta per 4-0 contro la Juventus: "Abbiamo fatto benissimo nei primi 50 minuti con due grandi occasioni. Loro hanno fatto un bel gol, ma abbiamo sbagliato noi e poi abbiamo regalato il secondo, a quel punto fuori casa contro una squadra come la Juventus è diventato tutto più difficile".

Che tipo di lavoro farà in queste settimane?

"La vita è così, non ci sono solo situazioni positive. Dobbiamo lavorare ogni giorno con umiltà per uscire da questa situazione, per finire in maniera orgogliosa la stagione. La strada è lunga, credo tanto in questo club e anche i ragazzi nello spogliatoio. Da domani lavoreremo ancora più forte, bisogna trovare altri obiettivi oltre ai tre punti".

Problema tecnico o anche mentale?

"Mentalmente era difficile, il gol ha cambiato la partita. Poi abbiamo regalato il secondo subito dopo, in una stagione così diventa più difficile. Si deve giocare anche gli ultimi minuti con la voglia di far bene, ma non lo abbiamo fatto".