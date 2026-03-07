Live TMW Pisa, Hiljemark: "I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita"

23:09 - Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato in diretta al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico svedese.

Cosa vi è capitato nel secondo tempo?

"Il primo tempo abbiamo fatto molto bene e poi dopo il gol abbiamo giocato ad un livello che non piace. Sui cambi ho fatto una scelta per mettere dei ragazzi freschi e non volevo rischiare con Marin. Aver preso due gol di fila ha cambiato la partita".

Si aspettava tutte queste difficoltà?

"Io sapevo fosse difficile perché la situazione non era buona quando sono arrivato. Io sono carico anche per il futuro. Questa è la nostra situazione e devo trovare una soluzione".

Fate fatica a tirare in porta...

"Questo non dipende dal sistema di gioco. Oggi abbiamo avuto due situazioni e non siamo riusciti a fare gol. Noi dobbiamo migliorare in zona gol perché tutto questo può decidere una partita. La Juventus ha fatto gol e ha cambiato la partita".

Ci sono delle responsabilità nella costruzione della rosa?

"Io non posso parlare di quello che è successo prima del mio arrivo. Noi dobbiamo cambiare tante cose per fare i tre punti. Noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e trovare una soluzione. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo perché potevamo fare male alla Juve".

Come si esce da questo momento?

"Io sono molto carico anche se è un momento difficile. Io voglio vincere ma voglio pensare anche alle cose che abbiamo fatto. Poi dobbiamo migliorare sulle cose negative. Per salvarci dobbiamo iniziare a vincere qualche partite e non l'abbiamo fatto e io sono il responsabile".

Avete già programmato il futuro?

"Io penso solo a domani e alla prossima partita. Noi dobbiamo giocare per il nostro orgoglio. La salvezza è molto difficile però ci sono ancora delle possibilità. Io sono contento di essere qua e di lavorare per il club".