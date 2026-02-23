Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"

Pisa, Hiljemark: "Contano i tre punti, vogliamo fare una grande gara stasera"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:19Serie A
Andrea Carlino

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, l’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il valore della gara e le scelte di formazione. L’ex centrocampista svedese ha mostrato fiducia e determinazione, sottolineando la necessità di mantenere concentrazione e spirito competitivo in una partita dal significato particolare per la squadra e la città.

Mister Hiljemark, Paolo Vanoli ha detto che per la Fiorentina questa sfida vale nove punti. Per il Pisa invece?
"Per noi vale tre punti, e ce ne sono ancora trentasei in palio. Ho sentito quello che ha detto Vanoli, ma per noi resta una partita da tre punti. È giusto mantenere l’attenzione sul presente e pensare gara dopo gara."

Nelle scorse settimane ha detto di concentrarsi su ogni singolo impegno, ma la classifica dall’inizio del suo lavoro è leggermente peggiorata. La guarda comunque?
"No, in questo momento non penso a questi aspetti. Sicuramente è una partita emozionale e i tre punti contano molto, ma come tutte le gare contano anche per i tifosi e per la città. Sono molto convinto: vogliamo fare una grande prestazione questa sera."

Ci sono due cambi rispetto alla gara contro il Milan. La scelta di schierare Illing Junior sulla trequarti che significato ha?
"Ho visto che è entrato molto bene la settimana scorsa e si è allenato con grande intensità durante tutta la settimana. Penso che abbia meritato di partire titolare. Ma come sempre dico, noi iniziamo con una squadra e finiamo con un’altra: tutti devono essere pronti a entrare e dare il massimo."

Lei conosce bene la storia che c’è dietro questa partita, molto sentita. Cosa si augura alla fine della gara?
"È una bella sera, con tanti tifosi presenti. Anche se siamo un po’ lontani dallo stadio di casa, pensiamo solo alla nostra partita. Dobbiamo evitare errori e cercare di fare bene insieme, come gruppo."

