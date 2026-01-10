Live TMW Pisa, Scuffet: "Un punto che ci teniamo stretti, questo è un bel gruppo"

17.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Simone Scuffet, giocatore del Pisa, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella ventesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.35 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Una partita complicata, lo sapevamo. Una gara ricca di emozioni dove siamo rimasti sul pezzo trovando il pareggio, abbiamo avuto qualche occasione anche per vincerla, ma come loro, bisogna essere onesti, il pareggio ci sta, l'atteggiamento è stato quello giusto e il punto ce lo teniamo stretto".



Com'è stato tornare in campo quasi in casa per te? Da giocatore esperto come vedi questo gruppo?

"Non è facile scendere in campo senza continuità, so il mio ruolo e il mister sa che può contare su di me quando serve. Il gruppo è sano, serio. Lavora bene. Oggi ha dimostrato ancora una volta di essere attaccato al risultato oltre che alla prestazione, a volte abbiamo ricevuto complimenti portando a casa poco".



Gilardino ha detto che sarai titolare. Qualche fischio inatteso dai tifosi di casa?

"Sono arrivato tardi e mi sono perso quella parte della conferenza (sorride ndr). Bisogna dimostrare in allenamento che il mister si sbaglia e io continuo a lavorare. Sull'ambiente non ho granchè da dire, ringrazio i tifosi che ci hanno seguito. Da avversario capita di sentire in tutti gli stadi qualche contestazione ma senza problemi".



La partita:

"Ci aspettavamo una partita tosta, a volte gli avversari sono bravi a impedirti di fare il tuo gioco e l'Udinese a tratti ci è riusciti. Questo è un bel gruppo, mi piacerebbe si potessero vedere gli allenamenti perché lavoriamo molto bene, oggi contava fare punti e va bene così".



Il rigore di Davis:

"Un calciatore come lui che ti guarda fino all'ultimo è difficile da leggere, ho provato a fare il movimento per fargli cambiare lato ma ha guardato fino all'ultimo ed è riuscito a metterla dall'altra parte, ha calciato un grande rigore".

17:40 - Finisce la conferenza stampa.