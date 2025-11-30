TMW Pisa, per Scuffet esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: Semper out per virus influenzale

Pomeriggio speciale per Simone Scuffet che nella sfida contro l'Inter alla Cetilar Arena esordirà in Serie A con la maglia del Pisa, dopo essere arrivato al club toscano la scorsa estate. L'ex portiere di Udinese, Cagliari e Napoli prenderà il posto di Semper, che è sempre stato titolare in questa stagione, colpito da un virus influenzale nella notte. L'estremo difensore ha dovuto alzare bandiera bianca e ci sarà dunque la prima occasione per Scuffet, in una gara molto complicata per la squadra di Gilardino, visto che l'Inter dovrà rispondere al Milan che ieri ha battuto la Lazio.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Inter.

PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola

A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.