Pisa, la gioia di Leris e Angori: "Siamo contenti di questo pareggio. Grazie ai tifosi"

Autore della rete che ha sbloccato il match del "Ferraris" contro il Genoa, Mehdi Leris ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo colto un buon punto siamo contenti di questo pareggio - esordisce in conferenza stampa l'esterno del Pisa come riporta Pisanews.net - in questo momento dobbiamo lottare l’uno per l’altro la stagione è ancora lunga e ci sono altre partite importanti.

Sono un paio di stagioni che gioco in serie A, posso fare tanti ruoli, se posso dare qualcosa alla squadra lo posso fare volentieri. Angori è una persona giovane che impara molto dai giocatori più anziani, è un valore aggiunto per la nostra squadra".

Presente in sala stampa anche Samuele Angori: "Siamo partiti piano però dopo il gol ci siamo ritrovati e siamo riusciti a pareggiare, ringraziamo i tifosi che sono tornati a seguirci in molti. All’inizio ho pagato la categoria, adesso piano piano mi sono messo a posto e nelle ultime tre quattro gare ho fatto buone prestazioni. I calci piazzati li abbiamo preparati giocando sulla difesa del Genoa. Il mister lavora sempre su questi dettagli".