La 'sinistra' statistica di Leris: segna solo a squadre che poi retrocedono. Il Genoa è avvertito

È un punto che smuove la classifica di entrambe ma che in realtà non serve a nessuna delle due quello che si sono spartiti nel pomeriggio di ieri il Genoa e il Pisa, entrambe impegnate nella lotta salvezza che le vede rispettivamente 17esima con 15 punti e 19esima con 12 punti. A Marassi la gara del Grifone si era messa bene, con la rete di Colombo che al 15’ ha sbloccato il match. Tuttavia la formazione allenata dal grande ex Alberto Gilardino è riuscita a trovare il pareggio al 38’ con Leris.

Un gol che, pur togliendo la possibilità a De Rossi e i suoi di uscire dal campo con il bottino pieno, sembra all’apparenza innocuo, ma che nasconde una ‘sinistra’ statistica che dovrebbe invitare i tifosi liguri a toccare quantomeno ferro. Si tratta infatti del quinto gol realizzato in Italia, tra Serie A e Serie B, dal calciatore francoalgerino e i precedenti quattro sono sempre stati realizzati a squadre poi retrocesse al termine della stagione.

Il primo fu quello segnato ai tempi della Sampdoria, nel 2019/20, al Brescia che poi retrocesse in Serie B. Poi il giocatore passò proprio al Brescia e nel 2021/22 segnò ad Alessandria e Crotone, che al termine della stagione andarono entrambe in Serie C. L’ultimo risale, infine, al 2022/23, di nuovo con la Sampdoria, in un gol segnato alla Cremonese, che due mesi più tardi si vide condannata alla retrocessione in B. Insomma, il Genoa è avvertito.