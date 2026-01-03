Il Pisa trova il pari: frittata Leali-Vasquez, l'1-1 a Marassi è firmato da Leris
Il Pisa pareggia i conti al "Ferraris" contro il Genoa. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Leali si scontra con Vasquez e perde il pallone dopo averlo bloccato solo per un istante. Il più lesto è Mehdi Leris che può depositare il pallone nella porta sguarnita.
